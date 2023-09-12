Putin: Rubledeki oynaklık yönetilebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rublenin görünümüne ilişkin güven verici ifadeler kullandı ve hükümetin rubleyi istikrara kavuşturmak için daha sıkı sermaye kontrolleri uygulamak için harekete geçmediğinin sinyalini verdi.

Vladivostok'ta düzenlenen ekonomi konferansında konuşan Putin, rublenin oynaklığının "yönetilebilir" olduğunu söyledi. Aynı zamanda, ihracatçıların yurtdışından gelirlerini geri getirme konusunda "kısıtlı" olduklarını ve bunun da döviz arzı üzerinde bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Rusya lideri Putin, "İş dünyası ile bir şekilde anlaşmaya varmamız gerekiyor. Burada çalışmanın daha güvenli olduğu gerçeğini anlamaları ve bundan yola çıkmaları gerekiyor. Çok ciddi bir şey yapılmasına gerek yok. Genel olarak, burada tamamen aşılamaz sorunlar ve zorluklar olduğunu düşünmüyorum. Bunlar kontrol edilebilir faktörler. Bunları görüyoruz, anlıyoruz" dedi.

Putin konuşmasında "Rusya Merkez Bankası'nın "enflasyonun hafifçe yükselmeye başlaması nedeniyle" yüksek faiz artışını yürürlüğe koymak zorunda kaldı.

Bence doğru olanı zamanında yaptı. Evet, bu durum kredi verme olanaklarını azaltıyor ve ekonomik kalkınmayı biraz engelliyor ama enflasyon risklerini azaltmada önemli bir faktör" ifadelerini de kullandı.

Putin, bölgeye yatırım çekmek ve Asya-Pasifik güçleriyle bağlar kurmak amacıyla 2015'te başlattığı yıllık fuarını Vladivostok'ta düzenlemeye devam ediyor. Rusya'nın Asya ile ticarete giderek daha fazla bel bağlamasına rağmen, Laos Devlet Başkan Yardımcısı'nın bu yıl Putin'le genel oturumda bir araya gelen en önemli konuk olduğu etkinlik Rusya'nın izolasyonunu yansıtmaya başladı. Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing de foruma katılıyor ve bugün Putin ile bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin ile yapacağı zirve öncesinde bugün Rusya'ya geçti, ancak konferansa katılıp katılmayacağı ya da konferans çerçevesinde görüşmeler yapıp yapmayacağı netlik kazanmadı.

Putin, forumun sitesinde yayınlanan konuşmasında, bu yılki forumun temalarından birinin uluslararası ticaret, yatırımlar, bilimsel ve teknik işbirliğinin genişletilmesi olacağını söyledi.