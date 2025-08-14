Putin-Trump zirvesinin programı netleşti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Alaska zirvesinin programı üzerinde anlaşmaya varıldı. Zirvede, özellikle Ukrayna krizi, ticari ve ekonomik işbirliği gibi hassas konuların ele alınması bekleniyor.

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamalarına göre, Alaska'da gerçekleşecek zirve yerel saatle 11.30'da (TSI 22.30) başlayacak. Liderler ilk olarak tercümanlar eşliğinde bire bir görüşme gerçekleştirecek, ardından heyetlerle daha geniş kapsamlı bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacaklar. Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Lavrov'un yanı sıra Ushakov, Belousov, Siluanov ve Dmitriev gibi önemli isimler yer alacak. Zirvenin merkezi konusunun Ukrayna krizinin çözümü olduğu belirtilirken, ticaret ve ekonomik işbirliğinin de büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Görüşmelerin sonunda Putin ve Trump'ın ortak bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna bilgi vermesi planlanıyor.