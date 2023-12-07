Putin'den 'büyüme' öngörüsü

Rusya'nın ihracat odaklı ekonomisi, Batı'nın 2022 başlarında Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından Rusya'yı kapsamlı yaptırımlarla cezalandırmaya ve izole etmeye çalıştığında Moskova'nın ya da düşmanlarının beklediğinden daha dirençli olduğunu kanıtladı.

Moskova'da düzenlenen "Russia Calling" iş forumunda konuşan Putin, "Bugün GSYİH, Batı'nın yaptırım saldırısı öncesine kıyasla daha yüksek. Bu yıl için GSYH'nin en az %3,5 oranında artması bekleniyor" dedi.

Putin, Rus ekonomisinin ve devlet maliyesinin sağlığını övdü ve Batı'nın yaptırımlarını anlamlı bir darbe indiremeyen bir saldırı olarak nitelendirdi.

Putin, "Batı finans sistemi açıkça teknolojik olarak eskimiş hale geliyor. Çok uzun zamandır defne üzerinde dinleniyor, tekellere ve ayrıcalıklara alıştı, gerçek alternatiflerin yokluğuna, hiçbir şeyi değiştirmeme alışkanlığına, arkaik hale geldi" diye konuştu.