PwC raporu: Zayıflama ilaçları sadece vücutları değil, sektörleri de değiştiriyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi PwC'nin raporuna göre, yeni nesil zayıflama ilaçları sadece kilo problemlerini etkilemiyor. Bu alandaki gelişmeler ve bu ilaçların etkileri; yiyecek-içecek, restoran, giyim, seyahat ve eğlence sektörlerini de yeniden şekillendirecek.

ABD’de büyüyen pazarda, 2023 yılındaki bir ilaç, 13,8 milyar dolarlık satışla ABD’nin en çok satan ilacı olmuştu. ABD’de 100 milyondan fazla obez bulunurken, yaklaşık 137 milyon kişinin de fazla kilolu olmasıyla zayıflama pazarı hızla büyüyor.

Şirketler, pazardaki büyüme ile yeni iş modelleri oluşturmaya, sağlıklı alternatifler üretmeye yönelirken, daha zayıf ya da “fit” bir dünyada payını artırmanın ve hatta ayakta kalmanın peşine düşüyorlar.

Alışkanlıklar değişiyor

PwC'nin yaptığı “İş Modeli Yeniden Yaratımı GLP-1 Trendleri ve Etki Anketi” yaklaşık 3.000 kişiyi kapsıyor. Anket, bu ilaçların büyüyen etkisiyle yaşam tarzlarının, harcama alışkanlıklarının ve tüketim kalıplarının nasıl etkilendiğini gösteriyor.

Tüketici davranışlarındaki değişimler, sağlık, gıda, içecek, perakende, seyahat, eğlence ve daha birçok alanda büyük etkiler oluşacağını öngörüyor.

Yeme, içme, giyim ve turizmde değişim

Ankette, GLP-1 kullanıcılarının, yüksek kalorili atıştırmalık, alkol gibi tüketimlerinin yüzde 11 oranında azalttıkları görülüyor. Kullanıcılar daha küçük porsiyonlarla ve besin değeri yüksek olan gıdalarla beslenmeyi tercih ediyor ve bu giderek yayılıyor.

Bedenlerindeki değişimlerle kullanıcılar, özgüvenini destekleyen kıyafetlere daha fazla harcama yaparken, çanta, ayakkabı ve aksesuar harcamaları azalıyor.

Geleneksel tatil anlayışında “ye, iç, yat” odağından çıkan kullanıcılar, daha aktif ve sağlık odaklı tatilleri tercih ediyor. Turizm sektörü de bu talebe yanıt verecek şekilde sağlıklı yaşamla dönüşüyor.

ABD’deki 133 milyar dolarlık bir hacmi bulunan pazar, tüketicilerin yüzde 8’den fazlasını içeriyor. GLP-1 kullanımına ilgi gösteren tüketiciler de yüzde 35’i buluyor.

Şirketlerin stratejik değişimi

ABD’de politikalar, bu ilaçların erişimini artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi planlarken, bu durum, şirketlerin de yeniden değerlendirmesini ve konumlanmasını gerektiriyor.

Şirketlerin, GLP-1 kullanıcılarını destekleyerek fırsatları yakalayabilmesi için de öngörülen stratejik değişimler şu şekilde sıralanıyor:

- Daha sağlıklı yiyecek ve içecek seçenekleri sunmak,

- Mevcut ürünleri trendlere uyumlu hâle getirmek,

- Restoranlar ve sağlık kuruluşları arasında iş birlikleri kurmak,

- Beden ve tercihlerdeki değişime uygun giyim seçenekleri sunmak,

- Seyahat paketlerini, spor ve sağlıklı yiyecekler odaklı uyarlamak.

Trump yönetiminin politikaları

Trump yönetiminin, sağlık sektöründe düzenlemeleri sıkılaştırması, daha şeffaf olması, denetimleri artırması ve içeriklerde kısıtlamaya gitmesi olasılığı artıyor. Şirketlerin de bu pazar içinde artan rekabette değişikliklere uyum sağlaması gerekiyor.