RBI para politikasında şahin patika: Haziran ayında sürpriz bir faiz artışı masada mı?

3-5 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Para Politikası Komitesi toplantısına yönelik analizler, küresel piyasalardaki volatilite ve makroekonomik dengeler kapsamında yapısal bir değişime işaret ediyor. Makro ihtiyati tedbirler ve finansal veri setleri incelendiğinde, bankanın mevcut politika faizini sabit tutarak net bir 'şahin duruş' sergileyeceği öngörülüyor. Bu durum, faiz indirim döngüsünün başlama takvimini daha ileri bir tarihe öteleyen stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Proaktif sıkılaşma ve likidite yönetimi

Manşet enflasyonun kağıt üzerinde kontrol altında görünmesine karşın, küresel jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve iklim koşullarının gıda arzı üzerinde yarattığı yapısal kırılganlıklar dikkat çekiyor. Bu dinamiklerin, merkez bankasının fiyat istikrarını riske atmamak adına temkinli duruşunu sertleştirmesini zorunlu kılacağı tahmin ediliyor. Yapılan teknik analizler, RBI'dan acil bir faiz hamlesi gelmeyeceğini, ancak karar metninde geleceğe yönelik proaktif bir sıkılaşma eğiliminin açıkça vurgulanacağını gösteriyor.

Asya genelindeki diğer merkez bankalarının para birimlerini sermaye çıkışlarına karşı korumak amacıyla proaktif sıkılaşma adımları attığı bu konjonktürde, yerel para birimi üzerindeki değer kaybı baskısı da sürüyor. Gelişmeler, merkez bankasının döviz piyasasındaki oynaklığı dengelemek adına döviz rezervlerini kalibre edilmiş müdahalelerle kullanmaya devam edeceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, makroekonomik risklerin ve ithal enflasyon baskısının derinleşmesi durumunda, bankanın yılın son çeyreğinde sürpriz bir sıkılaşma adımına gitme olasılığı da masada kalmaya devam ediyor.

Getiri eğrisi ve fonlama maliyetlerinde yukarı yönlü baskı

Mevcut konjonktür, bankanın büyüme odaklı nötr söylemlerden tamamen sıyrılarak savunma odaklı bir şahin tona bürüneceğini netleştiriyor. Bu sözlü yönlendirme stratejisinin temel amacının, finansal piyasaları erken bir gevşeme beklentisinden uzaklaştırmak ve likiditeyi olası bir faiz artırım patikasına hazır tutmak olacağı öngörülüyor.

Finansal enstrümanlar cephesinde ise bu sertleşme beklentisinin getiri eğrisini yukarı taşımaya başladığı gözleniyor. Vadeli swap sözleşmeleri ve devlet tahvili getirilerinde yukarı yönlü hareketlilik şimdiden hız kazanmış durumda. Haziran ayından çıkacak şahin tondaki mesajların, tahvil faizlerini yüksek tutarak bankacılık sektöründeki ticari ve bireysel kredi fonlama maliyetleri üzerindeki baskıyı devam ettirmesi kaçınılmaz görünüyor.