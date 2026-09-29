RBI'dan likidite hamlesi: Döviz operasyonlarıyla 20 milyar dolar çekildi

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RBI son haftalarda likidite fazlasını azaltmak için dört aracı birlikte kullandı. Dolar-rupi sell-buy swap işlemleri, spot piyasada dolar satışları, tahvil satışları ve değişken faizli ters repo ihaleleri devreye alındı.

Bu adımlar vergi çıkışlarıyla birleşince bankacılık sistemindeki likidite fazlası ayın ilk haftasında görülen rekor seviye olan 11,16 trilyon rupi seviyesinden yarıdan fazla geriledi.

Çekirdek likidite 14,2 trilyondan düştü

Günlük dalgalanmalardan arındırılmış kalıcı fazlayı gösteren çekirdek likiditede düşüş daha net izlendi. IDFC First Bank Başekonomisti Gaura Sengupta'ya göre çekirdek likidite 4 Eylül'deki 14,2 trilyon rupi zirvesinden 11,5 trilyon rupiye indi.

Sengupta düşüşte RBI'ın spot ve swap kanallarıyla yaptığı yaklaşık 18,5 milyar dolarlık net dolar satışı ile tahvil satışlarının etkili olduğunu hesapladı. Tahvil satışları ve FX swapları yoluyla 1,5 trilyon rupi daha likidite çekilebileceği tahmin ediliyor.

FX operasyonlarıyla çekilen yaklaşık 20 milyar doların net etkiyi yansıttığı, spot ve swap tarafındaki brüt dolar satışlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Swaplar öne çıkıyor

Dolar-rupi swapları RBI için giderek daha önemli bir likidite aracı haline geldi. RBI'ın sell/buy swapları dolar-rupi vadeli primlerini yukarı iterken, hedge maliyetini artırdı. Bir yıllık prim bu ay yaklaşık 50 baz puan yükseldi.

Başkan Malhotra'dan mesaj

RBI Başkanı Sanjay Malhotra daha önce fazla likiditeyi çekmek için tahvil satışları ve FX swapları dahil birçok araca sahip olduklarını söylemişti. Malhotra, FCNR(B) mevduatlarında zorunlu karşılık muafiyetine gidildiğini belirterek geniş kapsamlı bir zorunlu karşılık artırımının tercih edilen seçenek olmadığını işaret etmişti.