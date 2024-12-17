Realde değer kaybı durmadı: Brezilya Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale etti

Brezilya’da para birimi real, dolar karşısında rekor düşük seviyeye inerken, bu oynaklığın ardından müdahaleleri yetersiz kalan Brezilya Merkez Bankası spot döviz alım ihalesi açtı.

İhale duyurusu sonrası real, dolara karşı yüzde 0,5'in üzerinde değer kazandı.

Bu artışa rağmen, real 2024’te yüzde 20'ye yakın gerilemeyle en kötü performans gösteren para birimi olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, hükümetin kamu muhasebesinde destek ve borç gidişatında denetim vaatlerine dair daha fazla şüphe duyuyor.

Gelir vergisinde indirim

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, harcamalarda 70 milyar real (11,5 milyar dolar) kesinti yapma planı ve yeni gelir vergisi indirimleri açıklamıştı. Brezilya'nın mali görünümünü desteklemekten çok büyümeye odaklı bu hamleler yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Brezilya Merkez Bankası, son toplantıda faiz oranını 100 baz puan artışla yüzde 12,25'e çıkarırken, mart ayına kadar da aynı oranda iki faiz artışı daha yapacakları sözünü verdi.

Yetkililer, mevcut fiyat baskıları ve enflasyonda artış beklentilerinin hızlanmasıyla enflasyonla mücadelede "daha olumsuz" bir görünüm olduğunu düşünüyor.