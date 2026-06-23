Redbook: ABD'de perakende satışlar haziranın üçüncü haftasında yüzde 10 arttı

ABD'de perakende satışlar, 20 Haziran'da sona eren haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 yükseldi.

Johnson Redbook Perakende Satış Endeksi, bir önceki haftada yüzde 9,4 artış kaydetmişti. Haziran ayı başından itibaren satışlar yıllık bazda yüzde 9,5 yükselirken, yüzde 10,6'lık hedefin altında kaldı.

Perakende takviminde 5 hafta olarak görünen haziran dönemi 4 Temmuz'da sona erecek.

Babalar Günü öncesindeki son dakika kampanyaları satışları desteklerken, diğer ürün gruplarındaki talebi de artırdı. Erkek giyimi, ev geliştirme ürünleri, bahçe malzemeleri, spor ve eğlence ürünleri, el aletleri ve beyaz eşya öne çıkan kategoriler arasında yer aldı.

Amazon'un 23-26 Haziran tarihlerindeki Prime Day etkinliğine karşı büyük perakendeciler erken erişim, daha uzun kampanya süreleri ve daha düşük fiyatlar içeren indirim programları başlattı.

Benzin fiyatlarındaki yükselişin hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle tüketicilerin alışverişlerinde daha seçici davrandığı belirtildi.