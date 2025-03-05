Reddit'in kurucu ortağı TikTok'a talip

Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, TikTok'u satın almak ve ABD yasağını delmek için emlak kralı Frank McCourt'un başını çektiği bir teklife katılarak Çin'in sahip olduğu sosyal medya fenomeninden pay almak isteyen son büyük endüstri ismi oldu.

Ohanian, ByteDance Ltd'nin değerli varlığını satın almayı uman endüstri ve medya ünlülerinden oluşan ve giderek büyüyen bir listeye katılıyor. Teknoloji girişimcisi Jesse Tinsley, aralarında YouTube yıldızı Jimmy Donaldson'ın da bulunduğu rakip bir yatırımcı grubuna liderlik ediyor.

Başkan Donald Trump, şirkete ABD'nin ulusal güvenlik kaygılarını karşılayan bir anlaşma düzenlemesi ya da ülke çapında bir yasakla karşılaşması için Nisan ayına kadar süre verdi. Ohanian X'te yaptığı açıklamada, uygulama için agresif ve beklenmedik bir talip olarak ortaya çıkan Los Angeles Dodgers'ın eski sahibi McCourt ile birlikte çalışacağını söyledi.

Ohanian, "İnsanlar için, insanlar tarafından bir TikTok. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?" dedi Ohanian.