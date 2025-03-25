Reeves: İngiltere'nin büyümesi 2025'te yarıya düşecek

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves Çarşamba günü Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin İngiltere'nin 2025'te beklenen büyümesini yüzde 2'den yaklaşık yüzde 1'e düşürmesi beklenen tahminini yayınlayacak.

FT, tahmine aşina olan kişilere atıfta bulunarak Reeves'in bahar açıklamasında 9,9 milyar sterlinlik (12,79 milyar dolar) mali tamponun silindiğini ve yaklaşık 4 milyar sterlin açık verdiğini de açıklayacağını söyledi.