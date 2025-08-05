Rekor sıcaklıklar pirinç üretimini tehdit ediyor! Japonya kıtlık için önlem alıyor

Japonya'da 41,8 santigrat dereceyle şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık kaydedildi. Bunun üzerine hükümet, vatandaşlara evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunurken, pirinç mahsullerinde hava koşullarından kaynaklanan zararı hafifletmek için yeni adımlar atacağını duyurdu.

Sıcaklık rekoru kırıldı

Ülkenin meteoroloji kurumundan yapılan açıklamaya göre, Gunma vilayetine bağlı doğu kenti Isesaki'de sıcaklık ölçümleri, geçen hafta Hyogo vilayetine bağlı batı kenti Tamba'da kaydedilen 41,2 santigrat derecelik önceki en yüksek sıcaklığı geçti.

53 binden fazla kişi sıcak çarpması nedeniyle tedavi altında

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'na göre, bu yaz şu ana kadar 53 binden fazla kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Pirinç hasadına ilişkin endişeler tırmanıyor

Japonya genelinde ortalama sıcaklıklar, temmuz ayında üst üste üçüncü kez rekor seviyeye ulaştıktan sonra yükselmeye devam ederken, Japonya Denizi kıyısındaki kuzeydoğu bölgesinde yağış seviyeleri kritik düzeyde düşük seyretti ve bu durum pirinç hasadına ilişkin endişeleri artırdı.

Hükümet olası kıtlık senaryosuna hazırlanıyor

Yüksek sıcaklıklar bazı pirinç yetiştirme alanlarında kötü kokulu böceklerin çoğalmasına neden olurken, hükümet gelecekteki kıtlıkları önlemek için pirinç üretimini artırmaya yönelik yeni bir politikayı benimsemeye hazırlanıyor.

Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, düzenlediği basın toplantısında, "Yüksek sıcaklıkların yol açtığı hasarı önlemek için hızlı ve kriz bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi. Hükümetin, haşere kontrolü ve kuraklıkla mücadele önlemlerine destek sağlayacağını da sözlerine ekledi.

2023’te sıcaklıklar pirinci vurmuştu

2023'teki aşırı sıcaklar pirincin kalitesini düşürmüş, geçen yıl hükümetin arz ve talebi yanlış değerlendirmesiyle daha da kötüleşen ciddi bir kıtlığa yol açmıştı. Bu durum, temel gıda maddelerinin fiyatlarının tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaşmasına ve ulusal bir krize yol açmıştı.