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Rekor temettü dağıtacak şirketler belli oldu

İsviçre şirketlerinin 2024'te rekor düzeyde temettü dağıtmaları bekleniyor.

Haber Merkezi
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Rekor temettü dağıtacak şirketler belli oldu
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Vontobel analistleri, hisse geri alımlarının azalması nedeniyle İsviçreli şirketlerin 2024 yılında rekor düzeyde temettü dağıtmasının beklendiğini ifade ettiler.

Vontobel'e göre, İsviçre Performans Endeksi'ndeki şirketlerin toplam temettülerinin geçen yıl 60 milyar İsviçre Frangı'nı aştı ve 2023'e göre %1,2'lik bir artış olduğu tahmin ediliyor.

Analistlere göre, sözleşmeli ilaç üreticisi Siegfried ve gayrimenkul şirketi PSP Swiss Property, Vontobel'in en az 10 yıl üst üste ödemelerini artıran “temettü aristokratları” listesine katılmaya hazırlanıyor.

Roche, Nestle ve Novartis, sırasıyla son 37, 29 ve 27 yıldır temettülerini artırarak şu anda listenin başında yer alıyor.

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