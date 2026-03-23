Rekor ticaret fazlası Çin’i pazar açılımına mı zorluyor?

Pekin, küresel piyasalarda yükselen ucuz ürün istilası tartışmalarının gölgesinde stratejik bir makas değişimine gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin mal ticareti fazlası devasa boyutlara ulaşırken, Çin hükümeti bu dengesizliğin yarattığı jeopolitik gerilimi daha fazla açılım vaadiyle yönetmeye çalışıyor. Başbakan Li Qiang tarafından verilen son mesajlar, yabancı şirketlerin Çin pazarında yerli firmalarla tamamen eşit haklara sahip olacağı bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu hamle, rekor kıran ihracat gücünü bir tehdit olmaktan çıkarıp küresel bir ortaklık zeminine oturtma ve Batılı başkentlerdeki korumacı sesleri dindirme çabası olarak görülüyor. Özellikle üretim maliyetlerindeki avantajın yarattığı rekabet üstünlüğü, Pekin’i dünya ticaretinde hem bir dev hem de eleştirilerin hedefi haline getirmiş durumda.

İhracat rakamları 1 trilyon dolar sınırını aşarak dünyayı sarstı

Çin ekonomisi, 2025 yılı genelinde 1,189 trilyon dolara ulaşan mal ticareti fazlasıyla tarihi bir eşiği geride bıraktı. 2026’nın ilk iki ayında da bu ivme kesilmedi; ihracat yıllık bazda yüzde 21,8 oranında artarak beklentileri büyük farkla aştı. Özellikle elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojileri ve ileri segment tüketim malları ihracatı çift haneli büyümeye devam ediyor. Bu devasa ticaret dengesizliği, ABD ve Avrupa Birliği gibi dev pazarlarda ek gümrük vergileri ve anti-damping soruşturmalarının seslendirilmesine neden olsa da Pekin, bu sermaye birikimini küresel finansal istikrarın bir teminatı olarak konumlandırmak istiyor. Artık sadece fiziksel mal satmakla yetinmeyen Çin, elde ettiği bu devasa nakit akışını küresel altyapı projelerine ve stratejik sektörlere yönlendirerek dünya piyasalarındaki ağırlığını kalıcı ve çok yönlü hale getirmeyi hedefliyor.

Pazarın kapıları yabancı tedarikçiler için ardına kadar açılıyor

Yükselen ticaret fazlasına yönelik küresel tepkileri dindirmek amacıyla Pekin yönetimi, ithalatı teşvik edecek radikal adımları da eş zamanlı olarak devreye sokuyor. Tarım ürünlerinden yüksek teknoloji ekipmanlarına, havacılık parçalarından lüks tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazede gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi ve pazar giriş engellerinin esnetilmesi planlanıyor. Özellikle fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında verilen yeni ve somut güvencelerle, çok uluslu şirketlerin Çin’deki operasyonel güveni yeniden tesis edilmek isteniyor. Pekin, bu yeni açılım dalgasıyla hem kendi iç pazarındaki kalite standartlarını yukarı çekmeyi hem de ticaret ortaklarıyla olan gerginliği karşılıklı ekonomik bağımlılık üzerinden dengelemeyi amaçlıyor. Bu süreç, sadece bir gümrük düzenlemesi değil, aynı zamanda Çin’in küresel ekonomik sistemdeki rolünü üretim üssünden dünya pazarına dönüştürme vizyonunun bir yansıması olarak dikkat çekiyor.