Renault cirosunu yüzde 7,6 artırdı

Renault, üçüncü çeyrekte gelirlerinde ve araç satışlarında bir artış bildirdikten sonra 2023 yılının tamamı için beklentilerini teyit etti.

Fransız otomobil üreticisi üçüncü çeyrekte cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 10,51 milyar euro olduğunu açıkladı. Analistler ise 10,34 milyar euro ciro bekliyorlardı.

Renault 3'ncü çeyrekte 356.747 adetlik satış gerçekleştirdi. Otomotiv gelirinin yüzde 5 artışla 9,39 milyar euroya yükseldiğini söyledi.

Renault, grup genelinde üçüncü çeyrekte yüzde 6,1 artışla 511 bin araç satıldığını da belirtti. 2023 yılı hedeflerini teyit eden Renault, ikinci yarı grup faaliyet marjının yılın ilk yarısında elde edilen yüzde 7,6'dan daha yüksek olmasını beklediğini söyledi.