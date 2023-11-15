Renault, elektrikli araç birimi için hedeflerini açıkladı

Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıl halka arzını planladığı elektrikli araç birimi Ampere'nin 2025'te gelirinin 10 milyar Euro (10.8 milyar dolar) olacağını ve 2031'de ise iki katından fazla artarak 25 milyar Euro'ya çıkacağını tahmin ediyor.

Renault, yatırımcılarla yapacağı görüşme öncesinde elektrikli araç birimi için 2025'te başabaş kâr ile zarar ve 2030'da en az yüzde 10 faaliyet kâr marjı tahminlerini de içeren finansal hedeflerini duyurdu.

Şirket, yatırımcı gününde 2024 bahar aylarında planladığı halka arz için destek toplamayı umuyor.

Elektrikli araç talebinin zayıflaması, piyasanın değişkenlik göstermesi ve Çin'de artan rekabet gibi sebeplerle güçleşen halka arz planına dair bilgi sahibi olan kaynaklar, Reuters'a geçen ay verdikleri bilgide CEO Luca de Meo'nun 8 ile 10 milyar Euro arasında umduğu değerlemenin fazla iddialı olabileceğini ifade etti.