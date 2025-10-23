  1. Ekonomim
  Küresel Ekonomi
  Renault'un geliri yüzde 6,8 arttı
Renault’un geliri yüzde 6,8 arttı

Fransız otomobil üreticisi Renault, üçüncü çeyrekte gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artırarak 11,43 milyar Euro'ya çıkardı. Analistlerin ortalama tahmini 11,45 milyar Euro'ydu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Grup bünyesindeki tüm markalarda, ana Renault markası da dahil olmak üzere, satışlarını artırdı.

Renault, yılın tamamında yaklaşık yüzde 6,5 oranında bir faaliyet kar marjı hedefini koruduğunu bildirdi.

Finans Direktörü Duncan Minto, “Hacim yerine değer odaklı stratejimize tam bağlılığımızı sürdürüyoruz ve maliyet azaltma planımızı uygulamaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

