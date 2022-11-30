Resesyon Fed'i faiz indirimine zorlayabilir

Bank of America, Fed'in küçülen ekonomiyi canlandırmak için para politikasında sıkılaştırmayı gelecek yıl yavaşlatacağını ve er ya da geç faizleri indirmeye başlayacağını ve bunun 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerini düşüreceğini savundu.

BofA dün yayınladığı raporda ABD ekonomisinin gelecek yılın ortaları civarında bir resesyona gireceğini ve bunun yılın sonuna doğru Fed'i faiz indirmeye zorlayacağını öngördü.

Rapor, BofA'nın ABD Faiz Stratejisti Mark Cabana tarafından basına tanıtıldı.

Cabana burada yaptığı açıklamada, Fed'in faiz oranını yüzde 5,25'e çıkarana kadar faiz artırımına devam edeceğini, bu orana Mart ayına kadarki 3 toplantıda da faiz artırarak ulaşacağını öngördüklerini de ifade etti.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 seviyesinden düşmeye başlayacağını öngören Cabana, 2023 sonunda getirinin yüzde 3,25 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.