Reuters anketi belli oldu: Japonya Merkez Bankası faizi değiştirecek mi?

Katılımcıların %58’i politika faizinin haziran sonuna kadar %1’e yükseleceğini öngörürken, bu oran ocak ayındaki ankette %36 seviyesindeydi. Zamanlama belirtenler arasında en güçlü beklenti haziran ayına işaret ederken, kayda değer bir kesim nisan olasılığını gündemde tutuyor, bazıları ise temmuz ayını işaret ediyor.

Beklentilerdeki değişim, yukarı yönlü enflasyon riskleri, zayıf seyreden yen ve genişleyici maliye politikasının etkilerine yönelik artan endişeleri yansıtıyor. BOJ, aralık ayında faizi son 30 yılın en yüksek seviyesi olan %0,75’e yükseltmiş ve küresel ölçekte birçok merkez bankasının faiz indirim döngüsünün sonuna yaklaşmasına karşın sıkılaştırmaya devam etme sinyali vermişti.

Kur gelişmeleri para politikası görünümünde belirleyici olmaya devam ediyor. Ocak ayında dolar karşısında psikolojik 160 seviyesine yaklaşan yen daha sonra toparlansa da oynaklık piyasaları temkinli tutuyor.

Ankete katılan ekonomistlerin %69’u, yenin belirgin şekilde zayıflaması halinde Japon otoritelerin yeniden döviz piyasasına müdahale edeceğini düşünüyor. Bu grubun %40’ı, müdahale için en olası tetikleyici seviyenin dolar/yen paritesinde 160 olduğunu belirtti.