Reuters anketi: Fed'de ekimde bekleyiş, aralıkta faiz artışı

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ABD Merkez Bankasının (Fed), 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi, 8-9 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantıda ise yeniden artırması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 100 ekonomistin 94'ü ekimde faizlerin sabit tutulacağını öngörürken, katılımcıların tamamı aralık ayında faiz artışı bekliyor.

16-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ankete göre ekonomistler, Fed'in 27-28 Ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında tutacağını tahmin ediyor. Eylül anketinde aralık ayında faiz artışı bekleyenlerin oranı yarının altındayken, son ankette bu beklenti bütün katılımcılar tarafından paylaşıldı.

Fed, eylül toplantısında politika faizini oybirliğiyle 25 baz puan artırmıştı.

Birden fazla faiz artışı bekleyenlerin sayısı yükseldi

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 60'ı politika faizinin yüzde 4,00-4,25 aralığında zirve yapmasını bekliyor.

Ancak 92 ekonomistin 38'i en az iki ilave faiz artışı öngörüyor. Eylül anketinde bu görüşü paylaşanların oranı yaklaşık beşte bir düzeyindeydi.

Fed'in daha fazla faiz artırabileceği uyarısı

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Michael Gapen, risklerin Fed'in beklenenden daha fazla faiz artırmak zorunda kalabileceği yönünde olduğunu belirtti.

Mizuho Securities Kıdemli ABD Ekonomisti Alex Pelle ise Fed'in ekimde faiz artırmamasını yanlış bir politika tercihi olarak değerlendirdi. Pelle, aralık ayında 25 baz puanlık artış beklediğini, ancak 50 baz puanlık artış olasılığının faizlerin sabit tutulması olasılığından daha yüksek olduğunu söyledi.