Reuters anketi: Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisi güçlendi
Reuters anketine göre, ekonomistlerin büyük bölümü Japonya Merkez Bankası'nın bu çeyrekte politika faizini yüzde 1,50'ye yükseltmesini bekliyor. Faiz artışı için aralık ayı toplantısı öne çıkarken, ekonomistlerin yüzde 51'i nihai faizin yüzde 2 veya üzerinde zirve yapacağını öngörüyor.
Reuters tarafından 13-19 Ekim tarihleri arasında 78 ekonomistle gerçekleştirilen anket, Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) yönelik faiz artırımı beklentilerinin belirgin biçimde kuvvetlendiğini ortaya koydu.
Ankete katılan ekonomistlerin 54'ü, BOJ'un bu çeyrekte politika faizini yüzde 1,50 seviyesine yükseltmesini bekliyor. Söz konusu oran, eylül anketindeki yüzde 36 seviyesine kıyasla kayda değer bir artışa işaret ediyor. Zamanlama öngörüsünde bulunan katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i aralık ayı toplantısını işaret ederken, 30 Ekim toplantısında adım bekleyenlerin oranı yüzde 2 ile sınırlı kaldı.
Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin yüzde 51'i, bankanın nihai politika faizinin yüzde 2 veya üzerinde zirve yapacağını öngörüyor.