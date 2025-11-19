Reuters: ECB, faizleri 2026 sonuna kadar sabit tutabilir

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını en azından 2026 yılı sonuna kadar sabit tutacağını öngördü. Ekonomistler ayrıca Euro Bölgesi ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen istikrarlı büyüme ve kontrol altındaki enflasyonla devam edeceğini bekliyor.

ECB'nin Haziran ayında son faiz indiriminden bu yana duraklamanın güçlendiğini belirten uzmanlar, enflasyonun yüzde 2 hedefinde kalıcı olduğunu, büyümenin istikrarlı seyrettiğini ve işsizliğin rekor düşük seviyede olduğunu vurguladı.

Kasım ayında yapılan ankete katılan 90 ekonomistten 84'ü ECB'nin gelecek ay mevduat faizini yüzde 2'de tutacağını söyledi. Yüzde 73'lük çoğunluk, oranların gelecek yıl ortasına kadar sabit kalacağını tahmin etti. Üçte iki çoğunluk, gelecek yıl sonuna kadar başka faiz değişikliği beklemediğini ifade etti. Sadece 21 ekonomist 2026 sonuna kadar bir veya daha fazla faiz indirimi öngördü.

Anket, Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,4 büyüyeceğini öngörüyor. Şu anda yüzde 2,1 olan enflasyonun bu çeyrekte ortalama yüzde 2 olacağı ancak ilk çeyrekte yüzde 1,7'ye düşeceği tahmin ediliyor.