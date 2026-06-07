Reuters: Ekonomistler kararını verdi, Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?

Reuters haber ajansı, dünyanın dört bir yanından ekonomistlere 2026 Dünya Kupası tahminlerini sordu.

Reuters'ın her dört yılda bir gerçekleştirdiği bu anket; savaşların, enerji şoklarının ve yeniden alevlenen "geçici-kalıcı enflasyon" tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, ekonomistler için makroekonomik tahmin çalışmalarına verilen memnuniyet verici bir mola niteliğinde.

Ekonomistler, futbol tahmini yapmanın enflasyonu tahmin etmekten daha zor olduğunu ifade etseler de bu Dünya Kupası öncesi de öngörülerini açıklamaktan geri durmadılar. Anketin katılımcılarına göre, 11 Haziran'da başlayacak turnuvada kupaya Fransa uzanacak.

Reuters'ın 11 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenlediği ankete, Türkiye dâhil birçok ülkeden 160 ekonomist katıldı.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre ankete katılanların yüzde 35'i, Fransa'nın üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanacağı görüşünde.

Ekonomistlerin yüzde 31'i ise İspanya'nın şampiyon olacağı yönünde tahminde bulundu.

Üçüncü sırada ise son şampiyon Arjantin yer aldı. Takım kaptanlığını ABD kulübü Inter Miami'de oynayan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin yaptığı Arjantin, FIFA klasmanında ilk sırada bulunuyor.

Ekonomistlerin ilk beşinde yer alan diğer iki ülke Portekiz ve İngiltere oldu.

Brezilya'dan ümit yok

Anketin katılımcılarına göre, hayal kırıklığı yaratma potansiyeli en yüksek takım Brezilya. Ekonomistlerin üçte biri, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hırvatistan'a elenen Brezilya'nın bu turnuvada da fazla ilerleyemeceği görüşünde.

Brezilya'nın ardından İngiltere ve Almanya "hayal kırıklığına uğratma potansiyeli" en yüksek diğer takımlar oldu.

Ankette, sürpriz yapma ihtimali en yüksek takım olarak ise yüzde 21'le Norveç oldu. Bu ülkenin ardından yüzde 15'le Japonya geldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ve en çok gol atan isme verilen "Altın Ayakkabı" ödüllerinin favorisi olarak Fransız forvet Kylian Mbappe'yi görüyor.

En fazla oyu alan ikinci futbolcu ise İngiltere'nin kaptanı Harry Kane oldu.

2026 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayacak genç oyuncu olarak listenin başına 18 yaşındaki Lamine Yamal'ı yerleştiren ekonomistler, turnuvanın en iyi kalecisine verilen "Altın Eldiven" içinse Fransa'dan Mike Maignan, Arjantin'den Emiliano Martinez ve İspanya'dan Unai Simon'u favori gösterildi.

Sezgiler ön planda

Ankete katılan ekonomistler, Dünya Kupası'yla ilgili tahminlerde bulunurken farklı yollar izledi.

Katılımcıların yüzde 73'ü içgüdüleriyle hareket ettiklerini belirtti. Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Ekonomik Araştırmalar Bürosu'ndan kıdemli ekonomist Shannon Bold, "Her modelde olduğu gibi, bu tahmine de bolca içgüdü katıldı!" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Ekonomistlerin yaklaşık yüzde 20'si tahminlerini veri ve modellere dayandırdı.

Tercihlerinde "sadakatin" belirleyici olduğunu belirten ekonomistlerden ikisi Japonya'nın, birer ekonomist ise Meksika ve Fas'ın Dünya Kupası'nı kazanacağı yönünde tahminde bulundu.

RMB'den Claudio Govender, anket sonucuyla ilgili değerlendirmesinde "Makroekonomistler bir araya gelip ortak bir kurum görüşü oluşturdu" dedi.

Ankete katılan ekonomistlerin yüzde 60'ından fazlası, enflasyonu tahmin etmenin, Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tahmin etmekten daha kolay olduğunu savundu.

Ancak bu görüşte olmayan katılımcılardan Şekerbank ekonomisti Ozan Can Türkmen "Dünya Kupası'nın ne zaman sona ereceğini biliyoruz. Ama aynı şeyi enerji tedariki krizi için söyleyemeyiz" diyor.

Türkiye ilk maçını 13 Haziran'da oynayacak

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bu turnuvada ilk kez 32 takım yerine 48 takım mücadele edecek. Türkiye ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya'yla birlikte D Grubu'nda yer alıyor.

Türkiye'nin maç programı şöyle:

Türkiye - Avustralya: 13 Haziran TSİ 07.00 - Vancouver Stadı (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 19 Haziran TSİ 07.00 - San Francisco Bay Stadı (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran TSİ 05.00- Los Angeles Stadı (ABD)