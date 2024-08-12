Reuters: Yaptırımlara rağmen Rusya'ya nakit girişi sürüyor

Reuters tarafından ulaşılan gümrük verilerine göre, ABD ve AB'nin Ukrayna'nın işgalinin ardından Mart 2022'de banknotlarının ihracatını yasaklamasından bu yana Rusya'ya yaklaşık 2,3 milyar dolarlık dolar ve Euro sevkiyatı yapıldı.

Reuters'in bir tedarikçiden elde ettiği gümrük verileri, Rusya ile ticarete kısıtlama getirmeyen BAE ve Türkiye gibi ülkelerden Rusya'ya nakit transferi olduğunu gösteriyor. Toplamın yarısından fazlasının menşe ülkesi kayıtlarda belirtilmedi.

ABD hükümeti aralık ayında Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olan finans kuruluşlarına ceza tehdidinde bulunmuş ve 2023 ve 2024 yılları boyunca üçüncü ülkelerden gelen şirketlere yaptırım uygulamıştı. Çin yuanı doları geçerek Moskova'da en çok işlem gören yabancı para birimi haline geldi, ancak önemli ödeme sorunları devam ediyor.

Rusya'daki Astra Varlık Yönetimi'nin yatırım müdürü Dmitry Polevoy, birçok Rus'un yurtdışı seyahatleri, küçük ithalatlar ve yurtiçi tasarruflar için hala nakit döviz istediğini söyledi. Polevoy, "Bireyler için dolar hala güvenilir bir para birimi" dedi.

Rusya Merkez Bankası ve ABD yaptırım otoritesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yorum taleplerine yanıt vermezken, gümrük kayıtları Mart 2022 ile Aralık 2023 arasını kapsıyor ve Reuters daha güncel verilere erişemediğini belirtti.

Rusya, kapsamlı yaptırımların küresel finans sistemine erişimini kısıtlaması, ödemeleri ve ticareti engellemesiyle 2022'de dolar ve Euroyu "toksik" olarak etiketlemeye başladı. Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa'daki döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmı donduruldu.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, yaptırımların uygulanmasına ilişkin bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacağını söylerken, Avrupa Birliği'nin yaptırımların aşıldığından şüphelendiğinde üçüncü ülkelerle etkileşime girdiğini söyledi.