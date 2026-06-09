Rezerv çeşitlendirmede stratejik vites artırımı: Çin altın alım serisini sürdürecek mi?

Küresel para politikalarındaki sıkı duruşun korunması ve yüksek faiz ortamının devam etmesi, spot altın fiyatlarında dönemsel bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yatırımcı tarafında zayıflayan anlık fiziki talep spot piyasayı aşağı yönlü baskılarken, bu durum stratejik bir avantaja çevrildi.

Verilere göre, Çin Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 74,64 milyon onstan 74,96 milyon onsa ulaştı. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının yapısal rezerv hamlelerini durdurmayacağı, aksine mevcut düşük fiyat seviyelerinin uzun vadeli birikim için bankaya daha uygun maliyetli bir alan yarattığı görülüyor.

2015'ten bu yana en uzun seri: Temel hedef dolar bağımlılığını azaltmak

Mayıs ayındaki bu son hamleyle birlikte Çin, daha düzenli veri açıklamaya başladığı 2015 yılından bu yana imza attığı en uzun kesintisiz altın alım dönemini geride bıraktı. Pazar fiyatındaki düşüşe meydan okuyarak 19 aydır her ay düzenli külçe altın toplanması, küresel finans sisteminde kalıcı bir rezerv değişimi hamlesi olarak okunmalıdır.

Geleneksel rezerv varlıklarına olan bağımlılığı azaltmak ve jeopolitik krizlere karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturmak amacıyla altın varlıkları adım adım tahkim ediliyor. Çin'in toplam uluslararası rezervleri içinde altının payı %8,8 seviyesine yaklaşmış durumdadır. Ancak bu oran, küresel merkez bankalarının %27’lik genel ortalamasının hala oldukça gerisinde yer alıyor. Bu fark, alım serisinin önümüzdeki dönemde de bozulmayacağına dair en büyük yapısal kanıtı oluşturuyor.

Küresel jeopolitik riskler alım iştahını canlı tutacak

Piyasaların odağı, baskılanan fiyatlara rağmen altına olan bu yoğun talebin ne kadar daha sürdürülebilir olacağı sorusunda kilitleniyor. Küresel raporlar, hükümetlerin varlıklarını çeşitlendirme çabaları ve uluslararası gerilimler nedeniyle merkez bankası alımlarının önümüzdeki süreçte daha da hız kazanabileceğine işaret ediyor.

Dış ticaret fazlası ve güçlü döviz rezervleri, altını kısa vadeli bir nakit aracı yerine uzun vadeli stratejik bir emtia olarak konumlandırmaya imkan tanıyor. Uluslararası piyasalardaki kırılganlıklar sürdüğü müddetçe, spot piyasadaki anlık fiyat gerilemelerine rağmen alım iştahının korunacağı ve bu serinin önümüzdeki aylara da taşınması kaçınılmaz görünmektedir.