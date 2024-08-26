Richmond Fed Başkanı Barkin uyardı: Bu istihdam trendi sürdürülemez

ABD Merkez Bankası'nda son haftalarda iş piyasasına dair endişeler giderek artarken, Fed Başkanı Jerome Powell da geçtiğimiz Cuma günü yaptığı konuşmada bu konunun altını çizdi.

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin, bir podcast programında yaptığı yorumlarda, ABD'li şirketlerin iş gücü politikalarında daha temkinli bir tavır sergilediklerini ancak çalışanları işten çıkarma konusunda hala isteksiz olduklarını belirtti. Barkin, bu istihdam trendinin sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü belirterek, "Ya talep devam edecek ve şirketler yeniden işe alım yapmaya başlayacak ya da işten çıkarmalar başlayacak," dedi. Barkin ayrıca, mevcut durumun uzun vadede böyle devam etmeyeceğini ve ya sola ya da sağa doğru bir hareket görüleceğini ifade etti.

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi

ABD'de işsizlik oranı bu yıl içinde istikrarlı bir şekilde yükselerek yüzde 4,3 seviyesine ulaştı. Ancak bu artış, yavaşlayan işe alımlar ve iş arayanların sayısındaki artış ile birlikte gerçekleşti. Öte yandan, işten çıkarmalar düşük seviyelerde kaldı.

İş piyasasındaki aşağı yönlü risklere karşı korunmak amacıyla Fed'in referans politika faizinde indirime gitmesi, merkez bankasının 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantısında bu kararın neredeyse kesinleşmesine yol açtı.

Barkin: Faiz indirimlerinde dikkatli ve kademeli bir yaklaşım benimsenmeli

Barkin, faiz indirimlerine "test edip öğrenme" yaklaşımıyla yaklaştığını ifade etti ve büyük çaplı bir yarım yüzde puanlık indirim yerine, başlangıçta çeyrek yüzde puanlık bir faiz indirimi yapılmasına destek verdiğini belirtti. Enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin yarım yüzde puan üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Barkin, faiz indirimlerinin zamanla konut sektörü ve diğer alanlarda talebi artırarak daha güçlü bir enflasyona yol açabileceğini dile getirdi.

Barkin: Enflasyondaki düşüş eğilimi, fiyat baskılarını hafifletiyor

Bu yıl Fed'in faiz belirleme komitesinde oy hakkına sahip olan Barkin, enflasyonun mal sektörü dışındaki diğer alanlarda da düşüş eğilimine girmesiyle fiyat baskılarının azalacağına dair güvenin arttığını söyledi. Barkin, "Üst üste dört aydır çok düşük enflasyon okumaları aldık ve bu durum şimdi sepet genelinde görülüyor, oysa altı ya da sekiz ay önce bu sadece mallarla sınırlıydı," dedi. Bu gelişmelerin ardından, enflasyonun yeniden hızlanmasına dair endişelerin önemli ölçüde azaldığını sözlerine ekledi.