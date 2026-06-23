Richmond Fed verileri ekonomik faaliyette belirgin yavaşlamaya işaret etti
ABD’de Richmond Fed verileri, haziran ayında hem imalat hem de hizmet sektörlerinde ivme kaybına işaret etti.
ABD Richmond Fed verileri, haziranda imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyetin belirgin biçimde yavaşladığını gösterdi.
Richmond Fed imalat endeksi, mayıstaki 13 seviyesinden haziranda 4'e geriledi. İmalat sevkiyat endeksi 16'dan 3'e, yeni siparişler endeksi 17'den 9'a düştü.
İstihdam endeksi ise mayıstaki 3 seviyesinden eksi 1'e gerileyerek imalat sektöründe çalışan sayısında daralmaya işaret etti.
Richmond Fed, Beşinci Bölge'de imalat faaliyetinin haziranda yatay seyrettiğini bildirdi. Endeksin üç ana bileşeni de düşerken sevkiyatlar ve yeni siparişler pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.
Hizmet sektörü gelir endeksi de sert gerileyerek mayıstaki 14 seviyesinden haziranda eksi 1'e indi. Bu sonuç, hizmet sektöründe gelirlerin daraldığını gösterdi.
Yerel iş koşulları endeksi 5'ten eksi 3'e gerilerken, geleceğe yönelik yerel iş koşulları endeksi 17'den 23'e yükseldi.