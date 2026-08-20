Riksbank faiz artırımını pas geçti: Politika faizi %1,75 seviyesinde sabit kaldı

Riksbank, küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel enflasyon görünümlerini değerlendirdiği kritik faiz toplantısını tamamladı. Toplantının ardından yapılan resmi açıklamada, politika faizinin %1,75 seviyesinde korunmasına karar verilerek bu ayın pas geçildiği bildirildi. Finansal piyasaların ve ekonomi çevrelerinin büyük çoğunluğu, Riksbank'ın bu toplantıda 'bekle-gör' stratejisi uygulayacağını önceden öngörmüştü.

Ekonomik istikrar ön planda

Riksbank’ın faiz artırımını pas geçerek oranı %1,75’te tutma tercihinin arkasında, makroekonomik istikrarı çok yönlü bir dengede tutma stratejisi yatıyor. İsveç ekonomisinde iç tüketim ve büyüme verileri hassas bir çizgide ilerlerken, erken ya da agresif bir faiz hamlesinin ekonomik aktiviteyi gereksiz yere yavaşlatma riski bulunuyordu. Enflasyon oranlarının hedeflenen %2 bandına yakın seyretmesi ve iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, Riksbank'ın elini rahatlatarak bu temkinli duruşu destekledi. Mevcut konjonktürde %1,75’lik politika faizi, hem İsveç kronunun dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmak hem de iç piyasadaki kredi ve üretim çarklarının istikrarla dönmesini sağlamak adına en rasyonel denge noktası olarak öne çıkıyor. Bu hamle, ülkenin büyüme potansiyelini baskılamadan fiyat istikrarını sağlama amacına hizmet ediyor.

Gelecek dönem para politikası sinyalleri

Riksbank, karar metninde önümüzdeki dönemlere ait para politikası mesajlarında sıkılaşma kapısını tamamen kapatmadı. Ekonomik risklerin yakından takip edildiği vurgulanırken, veri odaklı hareket edileceği ve enflasyonda yukarı yönlü bir sapma görülmesi halinde yeni adımların atılabileceği belirtildi. Riksbank bu kararla piyasalara öngörülebilirlik ve güven aşılama misyonunu yerine getirmiş oldu. Bir sonraki toplantıya kadar ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi küresel merkez bankalarının atacağı adımlar ve jeopolitik gelişmeler, İsveç’in yeni para politikası rotasını belirlemede en belirleyici unsurlar olacak.