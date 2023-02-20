Riksbank'ın üzerindeki enflasyon baskısı artıyor

Manşet enflasyon İsveç'te, bir yıl öncesine göre yüzde 8,7 arttı. Bu artış ekonomistlerin tahmin ettiği yüzde 8,2'nin üzerinde kalarak, merkez bankası üzerindeki faiz baskılarını artırdı.

İstatistik ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, Riksbank'ın yeni başkanı Erik Thedeen'in, zayıflayan kronla daha da kötüleşen, dirençli yüksek enflasyonu dizginlemeye çalışırken daha zorlu bir görev ile karşı karşıya kalacak.

Hızla yükselen faiz oranları hali hazırda İsveç'te büyüme üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre İsveç Avrupa Birliği'nde 2023'te yıllık daralma yaşayan tek ekonomi olabilir.