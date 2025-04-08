Ripple, kredi ağı Hidden Road'u satın alıyor

Ripple, satın almanın kripto operasyonlarını çok varlıklı bir ana komisyoncunun mülkiyeti ve işletimi ile birleştireceğini söyledi.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, “ABD pazarı, eski SEC'in düzenleyici yükünün sona ermesi nedeniyle ilk kez etkin bir şekilde açık ve pazar geleneksel finansın ihtiyaçlarını karşılamak için olgunlaşıyor” dedi.

Anlaşmanın, düzenleyici onayı bekleyerek önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.