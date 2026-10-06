Robco’dan değerini milyar dolara çıkaran hisse satışı

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Deniz Güldağ

RobCo, fabrikalarda palet istifleme ve ham maddelerin tartılması gibi tekrarlayan manuel işleri otomatikleştirmeyi hedefleyen otonom endüstriyel robotlar geliştiriyor. RobCo’nun yeni ürünü Alfie ise fabrika çalışanlarını taklit edecek şekilde tasarlanan, iki kollu ve kendi kendine öğrenebilen bir robot olarak öne çıkıyor.

Şirket, yeni ve mevcut yatırımcılardan oluşan bir gruba 40 milyon dolar değerinde hisse sattığını açıkladı. Bu işlem, şirketin ocak ayında gerçekleştirdiği ve RobCo’ya yaklaşık 500 milyon dolar değer biçen 100 milyon dolarlık yatırım turunun ardından geldi.

Son işlemle birlikte RobCo’nun değeri 1 milyar doların üzerine çıkarken, şirketin değeri yılın başından bu yana yaklaşık iki kat yükseldi.