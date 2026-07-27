Robeco: Şirket karları borsaları destekliyor ama Fed riski kapıda

Uluslararası finans piyasalarında bilanço sezonunun olumlu seyretmesi, pay piyasalarındaki yukarı yönlü ivmeyi canlı tutmayı sürdürüyor. Hollanda kökenli küresel varlık yönetim şirketi Robeco tarafından hazırlanan son çeyreklik strateji raporu, özellikle teknoloji ve yapay zeka altyapı yatırımlarının tetiklediği güçlü kurumsal karların endeksleri destekleyen ana unsur olduğunu ortaya koyuyor. Şirketlerin operasyonel verimlilik artışları sayesinde marjlarını korumayı başarması, makroekonomik belirsizliklere rağmen hisse senedi piyasalarına yönelik kurumsal fon akışını hızlandırıyor. Raporda, mikro bazdaki bu güçlü finansal sonuçların, makro düzeydeki durgunluk endişelerini büyük ölçüde gölgelediği vurgulanıyor.

Yapısal enflasyon baskıları ve para politikalarındaki şahinleşme riski

Mevcut iyimser tablonun arkasında, makroekonomik dengeleri bozma potansiyeline sahip risk unsurları da güç kazanıyor. Robeco, emtia fiyatlarındaki hareketlilik ve tedarik zincirlerinde yaşanan yapısal değişimler sebebiyle küresel enflasyon baskılarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkat çekiyor. Fiyat istikrarındaki bu bozulma eğilimi, Fed'in faiz indirim döngüsünde daha temkinli hareket etmesine, hatta beklenenden daha sıkı ve şahin bir politika izlemesine yol açabilir. Finansal piyasalarda oluşan erken gevşeme beklentilerinin para otoritelerinin katı duruşuyla çatışması, önümüzdeki aylarda oynaklığın artmasındaki en büyük etken olarak görülüyor.

Borsaların tarihi zirvelere yakın seyretmesi, hisse senedi çarpanlarında ve piyasa değerlemelerinde de gergin bir yapı oluşturuyor. Kurumsal kazançlar piyasayı desteklese de Fed kaynaklı faiz risklerinin yüksek çarpanlı büyüme hisseleri üzerinde bir düzeltme baskısı yaratabileceği öngörülüyor. Ortaya çıkan bu konjonktürde, tek bir sektöre odaklanmak yerine defansif hisseler ve nakit akışı güçlü döngüsel şirketler arasında dengeli bir varlık dağılımı yapılması önem arz ediyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak olan istihdam ve tüketici fiyat endeksi verilerinin, küresel piyasaların yön tayininde kritik bir eşik olmaya devam edeceği anlaşılıyor.