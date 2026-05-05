Romanya’da hükümetin düşmesi ekonomide bir çöküşü tetikliyor mu?

Bükreş'te gerçekleşen oylamada, Sosyal Demokratlar (PSD) ve aşırı sağcı AUR partisinin iş birliğiyle sunulan önerge 281 milletvekilinin desteğini alarak kabul edildi. Hükümetin sadece 10 ay ayakta kalabilmesi, özellikle bütçe konsolidasyonu ve yapısal reformlar konusunda uluslararası piyasalara verilen taahhütlerin geleceğini belirsizliğe itti. Oylama sonrası Romen Leyi, Euro karşısında 5,20 ile tarihi düşük seviyesine gerilerken, ülkenin risk primi (CDS) göstergeleri sert bir yükseliş kaydetti.

Askıya alınan reformlar ve bütçe çıkmazı

Görevden alınan Bolojan hükümeti, Avrupa Birliği'nin en yüksek bütçe açığına sahip olan Romanya'da mali disiplini sağlamak amacıyla bir kemer sıkma paketi hazırlamıştı. 2024 yılında %9,3 olarak gerçekleşen açığı 2026 sonunda %6,2’ye indirmeyi hedefleyen bu plan; KDV oranlarının artırılması, vergi muafiyetlerinin kaldırılması ve kamu sektörü maaşlarının dondurulması gibi radikal adımlar içeriyordu. Hükümetin düşmesiyle birlikte bu düzenlemelerin yasalaşma süreci dururken, harcama kontrolünün elden çıkması durumunda bütçe açığının yeniden çift haneli rakamlara ulaşma riski doğdu.

AB fonlarında 11,4 milyar Euro’luk kayıp riski

Ekonomik istikrarın en büyük teminatı olarak görülen Avrupa Birliği Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu (RRF) ödemeleri, krizin merkezinde yer alıyor. Romanya’nın yaklaşık 11,4 milyar Euro’luk kaynağa erişebilmesi için Ağustos 2026’ya kadar tamamlaması gereken 50’den fazla performans kriteri bulunuyor. Kamu şirketlerinin profesyonel yönetimi ve yolsuzlukla mücadele yasaları gibi bu kriterlerin işleyen bir hükümet ve meclis onayı olmadan yerine getirilmesi imkansız görünüyor. Fon akışının kesilmesi, özellikle altyapı ve enerji yatırımlarında büyük bir likidite daralması yaratabilir.

Kredi notu ve dış borçlanma maliyetleri

Uluslararası derecelendirme kuruluşları, Romanya’nın kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ kategorisinin en alt basamağında tutuyor. Hükümetin düşmesiyle ortaya çıkan otorite boşluğu, bu notun ‘spekülatif seviye’ olarak adlandırılan ve kurumsal yatırımcıların ülkeden çıkışını tetikleyebilecek bir alt kategoriye indirilme riskini doğurdu. Eğer Romanya bu eşiğin altına gerilerse, devlet tahvillerine olan talep azalacak ve hazinenin borçlanma maliyetleri sürdürülemez bir seviyeye tırmanacaktır.

Sosyal ve ekonomik beklentilerde bozulma

Makroekonomik veriler, 2025 yılı sonunda %8,6 ile AB'nin en yüksek enflasyonuna sahip olan Romanya'da halkın alım gücünün ciddi şekilde zayıfladığını gösteriyor. Siyasi krizin uzaması, büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine ve işsizlik oranlarının %6 bandına doğru tırmanmasına yol açabilir. Cumhurbaşkanı Nicușor Dan’ın yeni bir kabine oluşumu için başlatacağı istişarelerin hızı, ekonominin teknik resesyon döngüsüne girip girmeyeceğini belirleyecek temel faktör olacak.