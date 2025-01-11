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Rosatom’dan yatırım açıklaması: Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız

Rosatom yaptırımlara yönelik bilgilendirme açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıldır artan yaptırım baskısına başarıyla uyum sağladık ve her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Rosatom, bu süreçte de tüm ortaklarına karşı taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir" denildi.

Haber Merkezi
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Rosatom’dan yatırım açıklaması: Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, şirketin yönetimini hedef alan yaptırımların temelsiz ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin nükleer enerji teknolojilerinin ihracatında küresel lider konumunda olduğu aktarılarak, bu yaptırımların temelsiz ve hukuka aykırı olduğu ve dostane olmayan devletler tarafından haksız rekabet amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Yaklaşık 3 yıldır artan yaptırım baskısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten şirket, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sürece başarıyla uyum sağladık ve her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Rosatom, bu süreçte de tüm ortaklarına karşı taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir."

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