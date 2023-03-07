Roubini'den ekonomide sert iniş yorumu

Kriz kahini olarak da bilinen Nobel ödüllü ünlü ekonomist Nouriel RoubiniNourel Roubini, yüksek küresel enflasyon sebebiyle, merkez bankalarının attığı sıkılaştırıcı adımların ekonomide sert inişe yol açabileceği konusunda uyardı.

Merkez bankalarının faiz oranlarını, enflasyonu dizginlemek ve hedef oranlara geri döndürmek için beklenenden daha fazla arttırması gerektiğinin altını çizen Roubini, yumuşak iniş senaryolarının, 'sert iniş' senaryolarını gölgelmemesi gerektiğini ifade etti.

Roubini,“Enflasyon yüksek kalacak çünkü emtia fiyatları bu yıl yüksek seviyelerde seyredecek” dedi. Rusya-Ukrayna savaşının kötüleşmesi ve büyümeye geri dönüşün nedeniyle Çin'in emtia talebinin artması gibi faktörlerin enflasyonu artıracağını da sözlerine ekledi.