Roubini'den 'Trump' yorumu: Son derece tehlikeli

Deneyimli ekonomist Nouriel Roubini, Trump'ın önerdiği politikaların -genel gümrük vergileri ve 2017 vergi indirimlerinin uzatılması dahil- hem ekonomi hem de piyasa için "son derece tehlikeli" bir karışım olduğunu ve nihayetinde fiyatların yükselmesine yol açabileceğini söyledi.

Roubini, "Ekonomi ve piyasa için gerçekten mantıklı olabilecek bir dizi politikası olabilir. Ancak ticaret, para birimi, para ve maliye politikaları konusunda yapmak istediklerini olduğu gibi kabul ederseniz, bu politikalar son derece tehlikeli olacaktır" dedi.

"Tüketici fiyatları yüzde 1,9 artabilir"

Goldman Sachs, Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 60 ve diğer her şeye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını içeren gümrük vergisi teklifinin tüketici fiyatlarını yüzde 1,9 oranında artıracağını tahmin ediyor. Ancak Trump kısa süre önce ithalat tarifelerinin yüzde 20'ye kadar çıkabileceğini öne sürdüğü için bu tahmin muhafazakar olabilir.

Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi de "asla iyi sonuçlanmayacak", "kötü bir fikir" olduğunu söyledi. Zandi, "İyi işleyen bir piyasa ekonomisinin temel taşı bağımsız bir merkez bankasıdır ve bu bağımsızlığı zedeleyecek her şey gerçekten çok kötü bir fikirdir" dedi

Nobel ekonomi ödüllü Paul Krugman da yaptığı değerlendirmede, Richard Nixon yönetiminin merkez bankasına politikayı gevşetmesi için baskı yaptığı 1970'li yıllarla karşılaştırmalar yaptı. Krugman bana "Para politikasının gerçekten ciddi bir şekilde siyasallaştığı son dönem Richard Nixon dönemiydi ve sonuçları felaket oldu. "Bu, 1970'lerin geri kalanında yanlış giden her şey için zemin hazırlamaya yardımcı olan gereksiz bir enflasyon patlamasıydı" ifadelerini kullandı.