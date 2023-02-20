Ruble, 10 ayın en düşük seviyesinden toparlandı

Rus rublesi, ihracatçı şirketlerin ay sonunda yapacakları vergi ödemeleri için rubleye talep göstermelerinin etkisiyle ABD doları karşısında toparlandı.

Bir ara 75,30 seviyesini gören USDRUB, 73,49'a kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,22 kayıpla 73,8018 seviyesinde.

Analistler, "İhracatçıların vergi ödemesine hazırlanmaları nedeniyle rubleye büyük bir talep var. Teknik göstergelerde 12 günlük düşüşün ardından rublede toparlanmaya işaret ediyor" değerlendirmesini yapıyorlar.