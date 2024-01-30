Rus bankalarından 3,3 trilyon ruble net kâr

Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporunu yayımladı.

Rus bankalarının geçen yıl tekrar ana gelir akışlarını sağlamayı başardığı ifade edilen raporda, rezerv harcamalarının azaldığı ve rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin de bankalar için "tek seferlik" olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,3 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, "Sonuçlar, 2022'nin zayıf performansından ayrı düşünülmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Rus bankalarının net karı, 2022’de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüştü.

Raporda, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların toplam mevduatlardaki payının da Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,4’e düştüğü belirtildi.