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Rus bankalarının bilgilerini gizli tutma hakkı uzatılacak

Rusya Merkez Bankası, Rus bankalarının, yaptırımlar açısından hassas bilgileri gizli tutma hakkının 2025 sonuna kadar uzatılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Rus bankalarının bilgilerini gizli tutma hakkı uzatılacak
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Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Rus bankacılık sektörüne yönelik bazı desteklerin yıl sonu itibarıyla uzatılmayacağı belirtildi.

Söz konusu desteklerin krizi önleme amacıyla alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu destekler, krizi önleme görevini yerine getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankaların yaptırımlar açısından hassas bilgileri gizli tutma hakkının ise 2025 sonuna kadar uzatılacağı belirtilirken, bu önlemin ilerde finans piyasasında profesyonel hizmet veren kişiler ve bazı finans kuruluşlarını da kapsayacağı kaydedildi.

Rusya'da bankaların yanı sıra çok sayıda şirket ve devlet kurumuna da yaptırımlar nedeniyle bazı bilgilerini gizli tutma hakkı tanınmıştı.

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