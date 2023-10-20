Rus bankalarının kârı geriledi

Rus bankalarının karı ağustos ayındaki 353 milyar rubleden eylül ayında 296 milyar rubleye (3,08 milyar dolar) düştü.

Merkez bankası, Ocak-Eylül döneminde sektörün kârının 2,4 trilyon ruble olduğunu söyledi.

Rusya Merkez Bankası Ağustos ortasında 350 baz puanlık acil bir artışla faiz oranını %12'ye yükseltmiş, Eylül ayında ise faiz oranını tekrar %13'e çıkarmıştı. Ekonomistler, merkez bankasının gelecek hafta yapacağı toplantıda borçlanma maliyetlerinde bir artış daha bekliyor.