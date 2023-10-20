  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rus bankalarının kârı geriledi
Takip Et

Rus bankalarının kârı geriledi

Rusya Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, Rus bankalarının karlarının tüketici kredilerindeki büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle Eylül ayında düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rus bankalarının karı ağustos ayındaki 353 milyar rubleden eylül ayında 296 milyar rubleye (3,08 milyar dolar) düştü.

Merkez bankası, Ocak-Eylül döneminde sektörün kârının 2,4 trilyon ruble olduğunu söyledi.

Rusya Merkez Bankası Ağustos ortasında 350 baz puanlık acil bir artışla faiz oranını %12'ye yükseltmiş, Eylül ayında ise faiz oranını tekrar %13'e çıkarmıştı. Ekonomistler, merkez bankasının gelecek hafta yapacağı toplantıda borçlanma maliyetlerinde bir artış daha bekliyor.

Moody's İsrail'in kredi notunu incelemeye aldı: İndirim gelebilirMoody's İsrail'in kredi notunu incelemeye aldı: İndirim gelebilirKüresel Ekonomi

 