Rus bankalarının kârı geriledi
Rusya Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, Rus bankalarının karlarının tüketici kredilerindeki büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle Eylül ayında düştü.
Rus bankalarının karı ağustos ayındaki 353 milyar rubleden eylül ayında 296 milyar rubleye (3,08 milyar dolar) düştü.
Merkez bankası, Ocak-Eylül döneminde sektörün kârının 2,4 trilyon ruble olduğunu söyledi.
Rusya Merkez Bankası Ağustos ortasında 350 baz puanlık acil bir artışla faiz oranını %12'ye yükseltmiş, Eylül ayında ise faiz oranını tekrar %13'e çıkarmıştı. Ekonomistler, merkez bankasının gelecek hafta yapacağı toplantıda borçlanma maliyetlerinde bir artış daha bekliyor.