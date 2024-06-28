Rus bankası VTB, dondurulan varlıklarını sattı

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Mali İşler Direktörü Dmitriy Pianov, bankanın yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarının bir kısmını “üçüncü bir tarafa” sattığını bildirdi.

Pianov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı bankanın dondurulmuş varlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VTB’nin dondurulan varlıklarından bir kısmını sattığını anlatan Pianov, “Rus bir tarafa sattık, isim vermemize izin verilmiyor.” dedi.

Satışın iskontoyla yapıldığını anlatan Pianov, “Anlaşmadan elde edilecek 16 milyar ruble düzeyinde ve yılın ilk yarısına yönelik raporlara yansıtılacak.” ifadesini kullandı.

ABD’nin 12 Haziran’da yaptırım listesine aldığı VTB’nin Şanghay şubesinin durumuna da değinen Pianov, “Şube yeni gerçeklere uyum sağlama sürecinde. Her şey yoluna girecek." diye konuştu.

VTB’nin 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 900 milyar ruble (yaklaşık 10,6 milyar dolar) değerinde dondurulmuş varlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Net karı yüzde 3,2 azaldı

Şirketten yapılan açıklama da bu yılın ilk 5 ayına ilişkin faaliyetlerine dair bilgiler de yer aldı. Söz konusu dönemde, bankanın kredi portföyünün yüzde 8,6 artarak 22,8 trilyon rubleye (yaklaşık 265 milyar dolar) çıktığı belirtilen açıklamada, şirketlere sağlanan kredi tutarının 15,4 trilyon ruble düzeyinde olduğu kaydedildi.

Bankanın net karının yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 gerileyerek 233,4 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçen yıla göre yaşanan düşüş, 2023 yılının ilk yarısı sonuçlarında döviz pozisyonunun pozitif olarak yeniden değerlenmesiyle ilgili tek seferlik etkinin varlığından kaynaklandı." ifadesi kullanıldı.

VTB Mali İşler Direktörü Dmitriy Pianov, şunları kaydetti: "İşlerimizde ve kredi portföyümüzdeki önemli büyümenin desteklediği güçlü karlılığı sürdürüyoruz. Bu başarı, istikrarlı aktif kalitesi, dayanıklı bilanço yapısı ve güçlü maliyet verimliliği ile ortaya çıkıyor." Pianov, bankanın net karının bu yıl rekor seviyeye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.