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Rus ekonomisi yılın 10 ayında yüzde 4,1 büyüdü

Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre yılın 10 ayında yüzde 4,1 büyüdüğü bildirildi.

AA
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Rus ekonomisi yılın 10 ayında yüzde 4,1 büyüdü
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, ülkede enflasyon oranı ekimde önceki aya kıyasla 0,09 puan azalarak yüzde 8,54 seviyesine geriledi.

Rus ekonomisindeki büyüme oranı ekimde 3,2 seviyesinde gerçekleşirken, ülkenin ekonomisi öncü tahminlere göre yılın 10 ayında yüzde 4,1 büyüdü.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisi 2022'de yüzde 2,1 küçülürken, özellikle yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışları sayesinde 2023'te yüzde 3,6 büyümüştü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

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