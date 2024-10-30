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Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Linde şirketinden 85,7 milyar ruble tazminat istiyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Linde şirketi aleyhine dava açarak 85,7 milyar ruble (yaklaşık 880 milyon dolar) tutarında tazminat talebinde bulundu.

Haber Merkezi
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Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Linde şirketinden 85,7 milyar ruble tazminat istiyor
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Gazprom, Rusya’daki tahkim mahkemesinde, Linde’ye yönelik yasal işlem başlattı.

Dava, Gazprom’a ait Amur Doğal Gaz Tesisi'nde Linde’nin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle açıklanırken, Gazprom, Linde’den 85,7 milyar ruble tazminat talep etti.

Gazprom, Amur Doğal Gaz Tesisi'ne helyum için teknolojik ekipman tedarik edilmesine yönelik Linde ile 2016’da anlaşmıştı.

Linde ise Çin’e yönelik Rus gazı sevkiyatı yapılan Amur Doğal Gaz Tesisi’nden yaptırımlar nedeniyle çekilmişti.

Rusya'da daha önce de RusHimAlyans şirketinin davası nedeniyle Linde’ye ait yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde varlık dondurulmuştu.

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