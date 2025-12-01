Rus hükümetinden yerli otomobil için yeni hedef
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rus otomobil piyasasındaki yerli araçların payını 2035'e kadar yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Alihanov, başkent Moskova'da, Batılı şirketlerin ayrılmasının ardından Çinli üreticilerin hızla payını arttırdığı Rus otomobil piyasasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus otomobillerinin pazardaki payının geçen yıl itibarıyla yüzde 44 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Alihanov, "2025'in 10 ayında bu oran yüzde 55'e çıktı. Yeni stratejimiz yerli otomobil konusunda yaptırım öncesi göstergelere ulaşmaktır." dedi.
Alihanov, Rusya'da üretilen otomobillere öncelik vereceklerini vurgulayarak, "Yerli üretim otomobillerin payını 2035'e kadar yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sektörel sübvansiyonlar sayesinde Rus otomobillerinin pazardaki payında artış elde etmeyi mümkün kıldık." ifadelerini kullandı.
Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiklerini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.