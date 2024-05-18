  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rus mahkemesinden Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına ihtiyati tedbir
Takip Et

Rus mahkemesinden Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına ihtiyati tedbir

Rusya'da bir mahkeme, Deutsche Bank ve Commerzbank'a ait 332,7 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus mahkemesinden Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına ihtiyati tedbir
Takip Et

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom'a ait RusHimAlyans şirketinin Batılı iki banka aleyhine açtığı davayı gördü.

Deutsche Bank'a ait 239 milyon avro, Commerzbank'a ait 93,7 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlıklar, bankaların hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

Rusya'da dün de UniCredit'e ait 463 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulmuştu.

Üç batılı banka, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar aleyhine dava açmıştı.

AB'den Rusya bağlantılı 4 medya kuruluşuna yaptırımAB'den Rusya bağlantılı 4 medya kuruluşuna yaptırımKüresel Ekonomi

 

Rus mahkemesinden UniCredit’in varlığına ihtiyati tedbirRus mahkemesinden UniCredit’in varlığına ihtiyati tedbirKüresel Ekonomi

 