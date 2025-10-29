Rus petrol devi Türkiye'den çekiliyor: Yurt dışı varlıklarını satıyor

Lukoil, Türkiye’de 2008 yılında Akpet’i satın alarak sektöre girmişti. Kısa sürede 600’den fazla akaryakıt istasyonu ile Türkiye pazarında önemli bir konum elde eden şirket, aldığı satış kararıyla birlikte sektörde büyük bir değişime neden olacak.

Lukoil’in resmi açıklamasında, “Uluslararası varlıklarımızı satmayı planlıyoruz. Potansiyel alıcıların teklifleri değerlendirilmek üzere sürece alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Şirketin başlattığı süreç, küresel enerji piyasasında yankı uyandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu satış kararı, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Rus enerji devlerine uyguladığı yaptırımların doğrudan bir sonucu olarak yorumlanıyor. Lukoil’in Türkiye dışında Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi birçok ülkedeki yatırımlarını da kapsayan bu satış süreci, enerji sektöründe bölgesel bir yeniden yapılanmanın işareti olarak görülüyor.