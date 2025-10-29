  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rus petrol devi Türkiye'den çekiliyor: Yurt dışı varlıklarını satıyor
Takip Et

Rus petrol devi Türkiye'den çekiliyor: Yurt dışı varlıklarını satıyor

Rusya merkezli petrol devi Lukoil, artan ABD yaptırımları baskısı altında stratejik bir karar alarak, yurt dışındaki tüm varlıklarını elden çıkaracağını duyurdu. Şirketin bu kararı, özellikle 2008 yılında Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan Lukoil Türkiye operasyonlarını da doğrudan etkileyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus petrol devi Türkiye'den çekiliyor: Yurt dışı varlıklarını satıyor
Takip Et

Lukoil, Türkiye’de 2008 yılında Akpet’i satın alarak sektöre girmişti. Kısa sürede 600’den fazla akaryakıt istasyonu ile Türkiye pazarında önemli bir konum elde eden şirket, aldığı satış kararıyla birlikte sektörde büyük bir değişime neden olacak.

Rus petrol devi Türkiye'den çekiliyor: Yurt dışı varlıklarını satıyor - Resim : 1

Lukoil’in resmi açıklamasında, “Uluslararası varlıklarımızı satmayı planlıyoruz. Potansiyel alıcıların teklifleri değerlendirilmek üzere sürece alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Şirketin başlattığı süreç, küresel enerji piyasasında yankı uyandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu satış kararı, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Rus enerji devlerine uyguladığı yaptırımların doğrudan bir sonucu olarak yorumlanıyor. Lukoil’in Türkiye dışında Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi birçok ülkedeki yatırımlarını da kapsayan bu satış süreci, enerji sektöründe bölgesel bir yeniden yapılanmanın işareti olarak görülüyor.

Küresel Ekonomi
İtalyan modası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
İtalyan modası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti
Rus ekonomisi savaşa daha ne kadar dayanabilir?
Rus ekonomisi savaşa daha ne kadar dayanabilir?
Almanya'da tüketici güveni kasımda düştü
Almanya'da tüketici güveni kasımda düştü
Faiz indirimi rüzgârı diniyor: ECB’den yeni hamle beklenmiyor
Faiz indirimi rüzgârı diniyor: ECB’den yeni hamle beklenmiyor
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı