Rus petrolü gerginliği artırdı: ABD'den bazı Hint mallarına yüzde 50 vergi! Hangi sektörler muaf tutulacak?

ABD, Rusya’dan petrol satın aldığı gerekçesiyle Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Çarşamba günü Washington’da saat 12:01’de yürürlüğe giren uygulama ile ABD’nin Hindistan’dan aldığı bazı mallara uygulanan mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisini iki katına çıkmış oldu.

Rus petrolü gerginliği artırdı

Bu gelişme, Trump’ın Hindistan’ı Rusya’dan petrol alımları konusunda eleştirmesi ancak Hindistan’ın bu konuda geri adım atmaması üzerinde gerçekleşti.

Yeni Delhi yönetimi, Rusya ile ilişkilerini savundu ve ABD’nin eylemlerini “haksız, gerekçesiz ve mantıksız” olarak nitelendirdi. Hintli şirketler ağustos ayı başında Rus Urals petrolü alımlarını geçici olarak durdurdu, ancak birkaç hafta sonra pazara geri döndü. Bu oran, çok yüksek olması nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olan Hindistan’ı, en büyük ihracat pazarıyla ticaretinde sıkıntıya sokabilecek gibi görünüyor.

"Stratejik bir şok"

Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Global Trade Research Initiative’in kurucusu Ajay Srivastava, “Bu, Hindistan’ın ABD’nin emek yoğun pazarlarındaki uzun süredir devam eden varlığını tehdit eden, ihracat merkezlerinde kitlesel işsizlik riskini beraberinde getiren ve Hindistan’ın küresel değer zincirlerine katılımını zayıflatabilecek stratejik bir şok” dedi.

Srivastava, ülkenin rakiplerinin bundan faydalanacağını ve “gümrük vergileri kaldırıldıktan sonra bile Hindistan’ı önemli pazarlardan dışlayabileceğini” ekledi.

Hangi sektörler muaf tutulacak?

Bazı önemli sektörler muaf tutulacak. Örneğin, elektronik ihracatı bu uygulamanın kapsamı dışında kalacak ve Apple Inc.’in Hindistan’daki devasa yeni fabrika yatırımları şimdilik etkilenmeyecek. İlaç ihracatı da etkilenmeyecek.