Rus petrolü için 60 dolar önerisi

Wall Street Journal'ın haberine göre AB Komisyonu, Rusya'dan petrol alımında uygulanması öngörülün fiyat sınırının 60 dolar/varil olarak belirlenmesini teklif etti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Rus petrolüne fiyat sınırı için üye ülkeler arasında müzakereler bugün farklı seviyelerde devam edecek.

AB üyelerinin büyük bölümünün 60 dolar/varil seviyesinde bir fiyata birleştiklerini ifade eden kaynaklar, Komisyon'un bu hafta bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını da belirttiler.

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uygulayacağı fiyat sınırına 27 üye ülkenin tamamının onay vermesi gerekiyor.