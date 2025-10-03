  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rus petrolü piyasadan çekilirse ne olur? Putin'den yanıt: 'Çekmeyi düşünmek bile fiyatları kısa sürede 100 dolar seviyesine çeker!'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji piyasalarına yönelik açıklama yaptı. Putin, Rus petrolünün küresel ekonomide kritik bir rol oynadığını belirterek, “Rus petrolünü piyasadan çekmeyi düşünmek bile fiyatları kısa sürede 100 dolar seviyesine çeker” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji piyasalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Rus petrolünün küresel ekonomide kritik bir rol oynadığını söyleyen Putin, “Rus petrolünü piyasadan çekmeyi düşünmek bile zor. Böyle bir durumda fiyatlar kısa sürede 100 dolar seviyesini bulur” ifadelerini kullandı.

Nükleer test iddiası

Putin ayrıca bazı ülkelerin yeniden nükleer test hazırlıklarına giriştiğini öne sürdü. Rus lider, “Eğer bu yönde bir adım atılırsa Rusya da karşılıksız bırakmaz” dedi.

Petrol fiyatlarında düşüş

Piyasada ise petrol fiyatları geri çekildi. Brent petrol yüzde 1,8 düşüşle 64,2 dolar, ABD tipi WTI petrolü ise yüzde 1,9 kayıpla 60,6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

