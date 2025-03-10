  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rus piyasaları, azalan jeopolitik gerginlik beklentileriyle yükselişte
Takip Et

Rus piyasaları, azalan jeopolitik gerginlik beklentileriyle yükselişte

Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin Rus piyasalarını olumlu etkilediğini belirtti. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus piyasaları, azalan jeopolitik gerginlik beklentileriyle yükselişte
Takip Et

Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin ülkedeki piyasaları olumlu yönde etkilediği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus piyasalarında geçen ay yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rus rublesinin şubatta dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığına işaret edilen açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz satışının da arttığı kaydedildi.

Moskova Borsası’nın da söz konusu dönemde yüzde 8,5 değer kazandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentiler artarken, bu durum Rus piyasalarını olumlu etkiledi.” denildi.

Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının şubatta en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler tekrar başlarken, iki ülke heyetleri 18 Şubat’ta Riyad’da bir araya gelmişti.

Küresel Ekonomi
ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi
ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi
İsviçreli J. Safra Sarasin, Saxo Bank'ı satın alıyor
İsviçreli J. Safra Sarasin, Saxo Bank'ı satın alıyor
Bundesbank: Almanya'nın daha fazla harcama yapması makul
Bundesbank: Almanya'nın daha fazla harcama yapması makul
Rusya’nın Afrika’ya tarım ürünleri ihracatı arttı
Rusya’nın Afrika’ya tarım ürünleri ihracatı arttı
Çin’in 5 yıllık CDS'leri 4 haftanın zirvesinde
Çin’in 5 yıllık CDS'leri 4 haftanın zirvesinde
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı