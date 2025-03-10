Rus piyasaları, azalan jeopolitik gerginlik beklentileriyle yükselişte
Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin Rus piyasalarını olumlu etkilediğini belirtti.
Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin ülkedeki piyasaları olumlu yönde etkilediği değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus piyasalarında geçen ay yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Rus rublesinin şubatta dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığına işaret edilen açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz satışının da arttığı kaydedildi.
Moskova Borsası’nın da söz konusu dönemde yüzde 8,5 değer kazandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentiler artarken, bu durum Rus piyasalarını olumlu etkiledi.” denildi.
Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının şubatta en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler tekrar başlarken, iki ülke heyetleri 18 Şubat’ta Riyad’da bir araya gelmişti.