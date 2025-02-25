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Rus rublesi ve Moskova Borsası'ndaki "ralli" sürüyor

Moskova Borsası yüzde 1,91 yükselişle 3.366 puanın üzerine çıkarken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,95 değer kazandı.

Haber Merkezi
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Rus rublesi ve Moskova Borsası'ndaki "ralli" sürüyor
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Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), Rusya ile ABD tarafından Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik olumlu açıklamalarla değer kazanmaya devam ediyor.

MOEX açılışta yüzde 1,91 değer kazanarak 3.366 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,91 artışla 24 Mayıs 2024’ten bu yana ilk defa 1200 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,95 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 87,8 seviyesinin altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ile başta nadir elementler olmak üzere ekonomiye dair bazı anlaşmalar yapılabileceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump’ın açıklamalarının ardından ABD’li şirketlerle işbirliğine açık olduklarını kaydetmişti.

ABD ve Rusya’dan heyetler 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’da bir araya gelirken, tarafların bu hafta da istişareler için görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın Rus nadir elementlerine yönelik açıklaması nedeniyle ülkenin önde gelen madencilik şirketlerinden Rusal’ın hisseleri güne yüzde 4, MMK’nın yüzde 2,65, NLMK’nın yüzde 1,62 yükselişle başladı.

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